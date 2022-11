Acidente aconteceu em Santana do Tapará, em Santarém, oeste do Pará

Um micrônibus de transporte de passageiros caiu no rio ao tentar descer de uma balsa que faz a travessia no porto de Santana do Tapará, no município de Santarém, oeste do Pará. O acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (7) e, até o momento, estima-se que cinco pessoas morreram presas dentro do veículo.

Informações preliminares dão conta de que o micro-ônibus, que fazia a linha Monte Alegre/Santarém, teria perdido o freio ao iniciar o trajeto de descida em direção à balsa que faz a travessia do rio Amazonas, entre as cidades de Santarém e Monte Alegre, e acabou caindo no rio Amazonas.

O delegado da Polícia Civil do município, Lucivelton Ferreira, comenta que está acionando autoridades para fazer a remoção dos corpos, a identificação das vítimas e também para iniciar a perícia no local:

"Nós estamos acionando a Polícia Científica, a Marinha e o Corpo de Bombeiros. A Polícia Científica vai fazer a remoção e também o local de crime, além da estrutura técnica aí da situação. O pessoal do Corpo de Bombeiros também deve levar mergulhadores. É um trabalho em conjunto para tentar identificar a causa, identificar as vítimas", informa

Segundo informações de um site do interior, que cerca de nove pessoas estavam no micro-ônibus no momento em que ele iniciou a travessia. Pelo menos três delas conseguiram pular para fora do veículo antes que ele afundasse no rio, conseguindo se salvar. Os outros seis passageiros afundaram, presos dentro da estrutura. Até o momento, cinco corpos já foram resgatados. Uma pessoa está desaparecida.

