A Polícia Rodoviária Federal (PRF), usou a tropa de choque para dar fim ao bloqueio no quilômetro 312 da BR 163, quase em frente a transportadora Martelli na saída da cidade de Novo Progresso sentido Itaituba, na manhã desta segunda-feira, 7 de novembro de 2022.



O movimento pacífico tinha crianças, e tiveram apoio de um grupo de indígenas Kaiapo. Segundo a PRF, a ação aconteceu após meia hora de tentativas de negociação frustradas, foi necessário o uso da força para retirar os manifestantes da rodovia federal, argumentou.



A PRF, informou que pediu aos manifestantes para não bloquear a rodovia e para evitar levar crianças ao manifesto.

Uso de força

O desbloqueio de Novo Progresso foi a segunda tentativa dos federais, na manhã de sábado, 5 de novembro de 2022, os manifestantes já tinham resistido a desinterdição no trecho da BR 163, em Novo Progresso, e a PRF teve que usar spray de pimenta e balas de borracha para forçar a liberação.



Uma criança foi socorrida e atendida na emergência do Hospital Municipal, com intoxicação do gás, usado pelos policiais para dispersar os manifestantes, o estado de saúde é bom, disse uma enfermeira. Ele já recuperou esta bem, concluiu.



Revolta

Manifestantes, revoltados com uso da força pela PRF, começara a depredar as viaturas, e forçaram a retirada dos policiais. Ainda conforme informação, os manifestantes prometem ficar no local, e continuar a manifestação