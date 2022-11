Policiais foram atacados enquanto tentavam desbloquear rodovia interditada por manifestantes no município de Novo Progresso

A Polícia Federal identificou 18 pessoas que participaram do ataque contra equipes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) no município de Novo Progresso, no Pará, nesta segunda-feira (7). As guarnições foram alvo de pedradas contra as viaturas, além de pedaços de pau que foram arremessados, disparos com fogos de artifício e armas de fogo.

A corporação negociava a liberação de uma rodovia que foi interditada por manifestantes que não aceitam o resultado das eleições. No entanto, quando atuava no local, os suspeitos criaram a fake news de que os agentes teriam matado uma criança. A informação falsa irritou os presentes, e os grupos avançaram sobre a polícia.

A corporação afirmou que uma menina passou mal durante o confronto, mas foi levada pelos próprios policiais ao hospital. Ela recebeu medicação e passa bem. Dois agentes foram feridos, um na mão e o outro na cabeça, atingidos por disparos de fogos de artifício.

A Polícia Federal informou à Record TV e ao R7 que vai pedir as prisões nas próximas horas e que busca identificar outros envolvidos. Antes que as viaturas se retirassem do local, armas de fogo foram apreendidas. No entanto, quando s veículos dos policiais saíram por causa dos ataques, foram efetuados disparos contra eles.

A PF também tenta identificar autores de outro ataque contra a PRF, dessa vez em Rio do Sul, em Santa Catarina. A FAB (Força Aérea Brasileira) está ajudando no transporte das equipes da Polícia Federal, que precisam se deslocar para áreas mais críticas, onde os atos estão mais violentos.