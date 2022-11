O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) abriu uma enquete em seu perfil no Twitter para questionar o que as pessoas acham sobre o horário de verão. “Governo que consulta a população. O que vocês acham da volta do horário de verão?”, escreveu o petista.

A enquete foi criada por volta das 18h de 2ª feira (7.nov.2022). Pouco depois das 2h desta 3ª feira (8.nov), já contava com 1.672.179 votos, sendo 69% favoráveis ao retorno do horário de verão e os restantes 31%, contra. A mulher de Lula, a socióloga Rosângela da Silva, conhecida como Janja, respondeu positivamente ao post:

Anteriormente, o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB), já havia sugerido que o novo governo debaterá o tema ao responder a um apelo do ator Bruno Gagliasso. “Aproveito o momento para pedir ao nosso vice-presidente eleito Geraldo Alckmin que inclua a volta do Horário de Verão no plano de transição. Horário de Verão é o Brasil feliz de novo!”, escreveu Gagliasso. O vice de Lula respondeu com um emoji de um lápis e um bloco de notas, dando a entender que o pedido foi anotado.

FIM DO HORÁRIO DE VERÃO

O presidente Jair Bolsonaro (PL) pôs fim ao horário de verão por meio de um decreto assinado em 25 de abril de 2019. A medida passou a valer a partir da temporada 2019/2020 e está vigente até hoje.

De acordo com o presidente, a decisão foi tomada com base em estudos técnicos, “que apontam para a eliminação dos benefícios por conta de fatores como iluminação mais eficiente, evolução das posses, aumento do consumo de energia e mudança de hábitos da população”, além de ter sido debatida com o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque.