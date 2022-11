Um homem espancou e pisou na própria mulher numa praia do Guarujá, na Baixada Santista, na noite do último domingo (6). Jovens que estavam em um bar próximo de onde a agressão ocorreu gravaram a cena. O suspeito puxa a vítima pelo casaco e a derruba no chão. A mulher tenta reagir, mas é pisada e chutada nas costas.

Após alguns minutos de agressão, pelo menos seis homens correm em direção ao casal para socorrer a vítima. Nesse momento, o agressor dá a mão para que ela se levante. Assim que ela fica em pé, o suspeito ainda dá um golpe de mata-leão nela. Até que as pessoas se aproximam e separam a briga.

Elas levam o agressor para o canto e começar a dar socos nele, enquanto a vítima fica ao lado aparentemente desnorteada. Nas imagens, é possível ver, ainda, a vítima tentando andar com o corpo curvado e reclamando de dor. Uma outra mulher se aproxima e oferece ajuda.

Devido aos ferimentos, a mulher precisou ser socorrida por uma ambulância do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), mas o estado de saúde dela não foi divulgado. De acordo com a Polícia Militar, o homem foi preso em flagrante e o caso está sendo investigado.