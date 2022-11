Proposta para destinação de recursos para o trecho entre Altamira e Rurópolis teve apoio do Colégio de Líderes da Câmara dos Deputados

Com o apoio unânime do Colégio de Líderes da Câmara dos Deputados, duas indicações de recursos da ordem de 1,5 bilhões para conclusão da Rodovia Transamazônica (trecho entre Altamira e Rurópolis) e de R$ 400 milhões para o PAB (Programa de atenção primária à Saúde), foram encaminhadas ao relator geral da Lei Orçamentária Anual 2023, senador Marcelo Castro, como emendas da Comissão Mista de Orçamento.

As emendas foram propostas pelo deputado federal Celso Sabino (União-PA), e as indicações encaminhadas ao relator nesta terça-feira (8). “Fiz um apelo aos meus colegas para que juntos, possamos concluir essa importante obra de integração nacional. O Pará e o Brasil irão ganhar muito com a aprovação dessa emenda”, declarou o parlamentar.

A Transamazônica é considerada como a terceira rodovia mais longa do país, passando por algumas das principais cidades do Pará, como Altamira e Marabá, além outros estados como Piauí, Maranhão e Ceará. Ela tem uma extensão de 4260 km, levando em consideração apenas os trechos pavimentados, e começou a ser construída no final dos anos 1960 até metade dos anos 1970, mas nunca foi concluída devido às suas enormes proporções.

Ainda nesta terça-feira, o Colegiado de Líderes também decidiu, por acordo, indicar as duas outras emendas de Comissão à LOA 2023. Acatando a indicação da deputada Leandre, foram reservados 1,5 bilhões para o SAMU e outros R$ 950 milhões, indicação do deputado Lucas Virgílio, para fomento ao setor agropecuário (agricultura familiar).