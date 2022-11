Após ser preso em flagrante, o homem foi encaminhado para a delegacia de Polícia Federal de Uberaba (MG)

Um homem foi preso na segunda-feira, 7, carregando três barras de ouro escondidas na palmilha de seu tênis em Itapagipe, em Minas Gerais. De acordo com as autoridades, o valor estimado é de R$ 300 mil. A fortuna foi encontrada durante abordagem realizada pela Polícia Militar Rodoviária na BR-364.

Segundo a PM, o carro estava com placas do Estado do Mato Grosso do Sul. Após o motorista ser revistado e as barras encontradas, ele confessou que estava fazendo o transporte do ouro, que tinha destino São Paulo.

Depois de ser preso em flagrante, o homem foi encaminhado para a delegacia da Polícia Federal de Uberaba, em Minas Gerais. Não há informações se ele tinha alguma nota fiscal ou documentação do material.

Segundo a Lei nº 7.766, "o transporte de ouro, ativo financeiro, para qualquer parte do território nacional, será acobertado exclusivamente por nota fiscal integrante da documentação fiscal mencionada". Ainda está no artigo que: "o ouro acompanhado por documentação fiscal irregular será objeto de apreensão pela Secretaria da Receita Federal".