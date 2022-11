A medida foi tomada após a divulgação de mensagens com referências a Hitler, antissemita, racista e misógino

Um grupo de WhatsApp criado no dia 30 de outubro culminou na expulsão de oito alunos do Colégio Visconde de Porto Seguro, em São Paulo. Denominado de Fundação Antipetismo e composto por diversos estudantes da instituição, mensagens racistas, antissemitas, misóginas e com referências a Hitler foram divulgadas nas redes sociais e ganharam repercussão nacional.

As denúncias partiram de Antônio, um estudante negro de 15 anos que foi adicionado no grupo e, ao questionar as imagens, foi excluído. "Quero que esses nordestinos morram de sede", escreveu um dos membros do grupo. Outra mensagem tinha figurinhas de suásticas, símbolo do nazismo. Uma terceira dizia: "A Fundação dos Pro Reescravização do Nordeste".

Após ser excluído, o estudante denunciou o conteúdo do grupo e foi novamente alvo de ofensas. Além disso, realizou uma manifestação na escola por não se sentir confortável em estudar no mesmo colégio que pessoas que fazem referência a nazistas. "Para todos esses alunos que fizeram esses comentários, é expulsão neles. Eles não podem ficar nesta mesma escola”, disse durante o ato acompanhado de amigos. Confira algumas das mensagens: