O motorista de 27 anos confessou que receberia R$ 10 mil para levar a droga

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 50 quilos de crack dentro de um caixão na noite dessa terça-feira (08). A abordagem era uma fiscalização de rotina. Os agentes estranharam ao notar que o veículo seguiria para Belo Horizonte, em Minas Gerais. As informações são do portal Metrópoles.

Os policiais pararam o carro funerário no KM 7 da rodovia Fernão Dias, no interior de São Paulo. Os agentes pediram a documentação do corpo que estaria sendo transportando, mas o motorista alegou que carregava apenas o caixão vazio, que foi aberto pela PRF.

Na urna funerária, havia 50 tabletes de crack, somando 50 quilos da droga. Então, o motorista de 27 anos confessou que receberia R$ 10 mil para levar a droga até o estado mineiro. O motorista foi preso em flagrante por tráfico de drogas, e a ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil de Bragança Paulista.