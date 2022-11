Parto aconteceu em uma via pública de Ji-Paraná (RO). Bebê ficou sob responsabilidade do município

A noite da última sexta-feira (4), em Ji-Paraná, foi de grande surpresa para o tatuador, Elvis Silva de Oliveira, de 33 anos, casado e pai de dois filhos. Voltando para casa, próximo das 23 horas, ele foi surpreendido com um pedido de ajuda, feito por uma moradora de rua. Ao observar bem a situação, ele percebeu que a mulher estava em início de parto. O fato aconteceu na rua Aracaju, começo da região do bairro Primavera, segundo distrito deste município.

O tatuador disse que naquela noite teve que ficar até mais tarde para concluir uma tatuagem. “Ainda pensei em ligar para a esposa e/ou mesmo acionar um aplicativo, mas, acabei por ir a pé para casa”, disse. Já na entrada do bairro, Elvis disse ter ouvido o pedido de ajuda vindo de uma mulher. “Moço me ajude, estou em momento de parto”. Logo, ele percebeu que a pessoa já estava com as pernas molhadas. “Ajudei ela a se deitar na lateral da rua com a cabeça da criança, praticamente de fora”, afirmou.

Após o parto, Elvis acionou o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar. “Não deu tempo nem para pensar em nada, só fui puxando o bebê, fiquei segurando em uma das mãos, tirei a camisa para enrolar ele e, chamei as autoridades”, disse. A criança, com a mãe foram encaminhados à maternidade do hospital Claudionor Roriz para os procedimentos cabíveis. Ele concluiu dizendo já ter ido ao hospital, viu a criança, bastante saudável.

Conselho

Ao ser acionado, o 2º Conselho Tutelar, através da coordenadora Carla Góis, informou que logo tentou localizar parentes da mãe, mas não obteve êxito. “Apenas sabemos que a bebê foi encaminhada para a Casa de Acolhimento sob a responsabilidade do município”, relatou Carla Góis.

Semas

Nesta quarta-feira (9), a titular da Secretaria de Assistência Social e Família (Semasf), Ana Maria informou que a criança foi acolhida, e em decorrência da família não ter quaisquer condições de cuidar da bebê, já foi feito o pedido de destituição familiar. Já a mãe, segundo Ana Maria, se evadiu do hospital.