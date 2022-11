A prática de ter um contato com a natureza, mas totalmente pelado, é uma realidade no mundo e está se popularizando no nosso país

Ter contato com a natureza traz inúmeros benefícios para as pessoas, e praticamente todos sabem disso. Mas você já pensou em ter esse contato totalmente pelado? Desde o começo da pandemia, uma tendência do turismo eram as pessoas deixarem seus ambientes urbanos para terem um contato maior com a natureza e o ar livre.

Claro que para fazer isso as pessoas não precisam estar peladas. No entanto, a chamada “naked hiking” ou “freehiking”, que é “caminhada nua” traduzido, é o termo usado para quem gosta de fazer trilha pelado em áreas devidamente autorizadas, é claro.

“A ideia é sentir o que a natureza tem para oferecer. É estar em contato com tudo, com a água, a terra, as plantas e o ar. Você sente o ambiente muito mais do que totalmente vestido”, descreveu Paula Duarte Silveira, presidente da Federação Brasileira de Naturismo (FBrN).

Contudo, é preciso saber que a prática não é somente tirar a roupa e começar a andar por aí. Em países como o Brasil, onde essa prática não é permitida, as pessoas podem ser enquadradas por ato obsceno.

Por conta disso, Paula recomenda que as pessoas que tenham interesse em fazer esse tipo de trilha procurem áreas privativas e exclusivas para a atividade. E elas existem em nosso país em lugares como Espírito Santo, Bahia e Amazonas.

Por mais que no Brasil essa prática já tenha alguns adeptos, ela ainda caminha a passos lentos. Agora, fora do país, fazer trilha pelado é uma tendência. O casal belga Nick e Lins, com perfil no Instagram @n_wanderings, está há cinco anos na estrada. Eles deixaram seus trabalhos como engenheiro de TI e gestora de RH, respectivamente, para viver a vida sem roupa.

O casal de 40 e 36 anos nasceu em uma pequena cidade da Bélgica e começou a praticar a trilha pelado em vários acampamentos na França, em grandes propriedades particulares e com trilhas de diferentes extensões.

“Na Europa existem muitos resorts naturistas privados com trilhas para caminhadas nuas. Lá, não só é perfeitamente legal estar nu como também não há chances de encontrar pessoas vestidas”, garantiram eles.

Contudo, fora desses lugares tudo depende das leis locais. “Na Espanha e no Reino Unido é perfeitamente legal caminhar nu em todos os lugares. Na Holanda também é permitido por lei ficar nu em lugares naturais. Mas em muitos outros países, a nudez em público é ilegal”, pontuaram.

Nos EUA, onde é tecnicamente legal ficar pelado em âmbito federal, Nick e Lins recomendam uma caminhada na Pacific Crest Trail. Ela é uma trilha com mais de 4.200 quilômetros de extensão, entre as fronteiras dos EUA com os vizinhos México e Canadá.

“Depois de estacionar o carro, tivemos que caminhar com roupas por um quilômetro porque ainda estávamos em terras californianas. Só quando passamos o marco de entrada em terreno federal, pudemos tirar a roupa”, contaram eles.

“Pesquisamos muito bem nossas viagens para evitar situações perigosas. Mas, no geral, quando encontramos pessoas vestidas em nossas caminhadas, as respostas sempre foram positivas”, completou o casal.

Onde fazer no Brasil