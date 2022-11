Corpo de Ellida Ferreira, de 26 anos, foi encontrado próximo a um córrego em SP, com mãos e pés amarrados

O ex-lutador de artes marciais mistas Luis Paulo Lima dos Santos, de 44 anos, foi preso na quarta-feira (9) sob acusação de assassinar a mulher, a professora Ellida Tuane Ferreira da Silva Santos, de 26. Conforme a Polícia Civil, o suspeito, que também é dono de uma academia, confessou o crime e disse ter atirado quatro vezes na mulher. Ele deve responder pelo crime de feminicídio.

O cadáver foi encontrado dentro de um saco plástico, em um córrego, no Parque do Carmo, na zona leste, na última segunda-feira (7), com marcas de tiros. Ele teria usado, também, um carrinho de compras para tirar o corpo do apartamento, na Vila Matilde, zona leste de São Paulo.

Ele alegou que a vítima tomaria um ônibus no Terminal Rodoviário do Tietê, zona norte da capital, para fazer a viagem. Para dar credibilidade à farsa, segundo familiares da vítima disseram à polícia, Santos foi até Campinas e almoçou com a mãe dela, manifestando preocupação com o desaparecimento, quando Ellida já estava morta.

A professora havia sido vista pela última vez na sexta-feira por volta de 21h30, quando apareceu em imagens das câmeras de segurança entrando no prédio em que morava. No dia seguinte, quase no mesmo horário, as câmeras registraram a chegada de Luis Paulo com um carrinho de compras vazio. Minutos depois, ele voltou a ser filmado empurrando o mesmo carrinho coberto com um lençol. Segundo a polícia, o corpo de Ellida estava no carrinho.

Na sequência, segundo a investigação, o corpo foi colocado no carro do ex-lutador, que deixou o prédio somente na madrugada de domingo, 6. Horas depois de ter saído, o homem retornou para o apartamento carregando o filho do casal, de seis meses. Na segunda-feira, Santos foi a uma delegacia da Polícia Civil e registrou o desaparecimento da esposa em boletim de ocorrência. Ele alegou que a mulher havia saído de casa para ir ao Terminal do Tietê, onde tomaria um ônibus com destino a Campinas, no interior, onde mora sua mãe. Conforme alegou, ela não teria chegado ao destino.

Ao encontrar o corpo, identificado apenas na terça-feira (8), a Polícia Civil mudou o rumo da investigação e passou a considerar o marido como suspeito, já que havia lacunas em suas declarações. Ao ser confrontado com as imagens das câmeras, ele confessou o crime, segundo a polícia. Ellida e o ex-lutador estavam casados havia cerca de um ano e tiveram o filho em abril deste ano. A polícia ainda trabalha para esclarecer a motivação do crime, mas já sabe que Santos era muito ciumento em relação à mulher.

Conforme a Secretaria de SSP-SP (Segurança Pública do Estado de São Paulo), o DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa) da capital considerou esclarecida a morte da professora. Segundo a nota, o marido, de 44 anos, foi preso na quarta-feira (9) em cumprimento de um mandado de prisão temporária expedido pela poder judiciário. "Laudos periciais estão em elaboração e, assim que finalizados, serão analisados pela autoridade policial para auxiliar no esclarecimento da dinâmica dos fatos", disse. A SSP informou ainda que a investigação continua e outros detalhes serão preservados "para garantir a autonomia do trabalho policial".

A reportagem entrou em contato com a defesa de Santos e ainda aguarda retorno.