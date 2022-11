Parente não teria se conformado que a irmã por parte de pai tenha herdado um sítio. Ele é procurado pela polícia

Uma mulher de 24 anos foi assassinada em Guarapari, no Espírito Santo, no último dia 6 em razão de uma suposta discussão por herança com o irmão mais velho. Fernanda Pereira foi morta a tiros em um sítio na frente da própria mãe. Ela recebeu sete disparos.

O principal suspeito, o irmão por parte de pai, de 46 anos, está foragido. Eles e mais três irmãos herdaram o sítio da família após a morte do pai, em 2020, mas o irmão mais velho não teria aceitado que Fernanda também compartilhasse os bens. Ele estaria morando no imóvel.

Segundo a investigação, durante uma visita da jovem ao sítio, o homem chamou Fernanda para uma conversa e efetuou disparos. O tio da Fernanda tentou ajudar e também ficou ferido. Ele levou três disparos e está internado.

O irmão da jovem ainda teria escondido a chave do carro da família não pudesse ir embora. O assassinato causou comoção na cidade e também na faculdade onde Fernanda estudava Direito. A polícia investiga o caso.