Incidente aconteceu no sábado, 12, em empreendimento localizado na Zona Sul de São Paulo

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram a discussão entre uma mulher vestindo a bandeira do Brasil que foi abordada por seguranças do Shopping JK Iguatemi, na Zona Sul da cidade de São Paulo. O incidente aconteceu no sábado, 12.

Nas imagens, é possível ver duas mulheres discutindo com os seguranças. Uma delas questiona os seguranças qual é a diferença entre a camiseta da seleção da brasileira e a roupa que a outra mulher veste (calça, cropped do Brasil e a bandeira nacional amarrada sobre as costas).

Os funcionários respondem: "A bandeira, senhora”. Um homem, então, interfere na discussão e afirma que se ele "quiser sair pelado com a bandeira do Brasil, eu saio”. O segurança responde: “O senhor pode sair lá fora, aqui no empreendimento [shopping] o senhor não pode”.

Em nota divulgada nas redes sociais, o shopping JK Iguatemi afirmou que “não houve tratamento desrespeitoso ou discriminatório referente ao relato do último dia 12/11 e esclarece que, de fato, não se configurou uma manifestação contrária ao código de conduta do empreendimento".

Veja o vídeo: