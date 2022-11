A proposta aprovada é um substitutivo do relator, deputado federal Luis Miranda (Republicanos-DF), ao Projeto de Lei 8.195/17, de autoria do ex-deputado federal Heuler Cruvinel (GO).

O projeto original criava o Cadastro Nacional para Bloqueio do Recebimento de Ligações de Telemarketing e de Mensagens Instantâneas, atribuindo ao Procon a competência para implantar, gerenciar e divulgar aos interessados o cadastro. Esse trecho foi modificado pela Comissão de Defesa do Consumidor, que atribuiu às operadoras telefônicas a responsabilidade pela gestão do sistema.