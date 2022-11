A vítima estava conduzindo a caminhonete envolvida no acidente e morreu presa nas ferragens do automóvel.

Uma colisão entre uma caminhonete e uma carreta bitrem deixou uma pessoa morta por volta de 14h desta terça-feira (15) na rodovia PA-287, na saída da cidade de Redenção, sentido Conceição do Araguaia, no sul do Pará. A vítima era um idoso de 68 anos, identificado como Orivaldo Ferreira e estava conduzindo a caminhonete envolvida no acidente. A causa do acidente é um mistério. As informações foram divulgadas pelo Plantão Redex.

Orivaldo ficou preso às ferragens e morreu no local. Uma criança, que supostamente seria neto do caminheiro, estava no automóvel e conseguiu se salvar. A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes acerca do sobre para o Corpo de Bombeiros Militar do Pará e a Polícia Civil (PC). A reportagem aguarda retorno.

Ajude a polícia no caso

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.