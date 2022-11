Suspeitos foram presos em flagrante. No local, agentes encontraram imagens do ex-ditador alemão Adolf Hitler e adesivos com suásticas

A Polícia Civil de Santa Catarina prendeu 8 homens que participavam de um encontro de neonazistas na manhã de segunda-feira,14, em São Pedro de Alcântara, na região metropolitana de Florianópolis, no estado de Santa Catarina.

De acordo com a Polícia civil, a reunião ocorria anualmente em um sítio na zona rural da cidade. Ao chegar no local, os policiais prenderam em flagrante o grupo. Entre os presos, dois já tinham antecedentes criminais decorrentes de crimes de intolerância. A Delegacia de Repressão ao Racismo e a Delitos de Intolerância da Diretoria Estadual de Investigações Criminais (Deic), responsável pela coordenação da ação, informou que os suspeitos fazem parte de uma célula neonazista e integram um grupo skinhead internacional.

No sítio, os agentes encontraram imagens do ex-ditador alemão Adolf Hitler, livros nazistas, bordados e adesivos com suásticas, entre outros símbolos supremacistas. Os integrantes vieram do Paraná e do Rio Grande do Sul para se encontrar com membros do grupo em Santa Catarina. Eles foram levados em flagrante pela prática dos crimes de associação criminosa e racismo. Os nomes dos presos não foram divulgados pela polícia.