Denúncia foi feita pelo hospital após família procurar atendimento

Uma criança de 9 anos foi atingida no pé direito por um tiro de arma de fogo, disparado acidentalmente pelo próprio pai, em Ceilândia, no Distrito Federal, no último dia 8 de novembro. Com informações do G1.

A Polícia Civil foi notificada sobre o caso após a família procurar atendimento em um hospital particular da região, de onde partiu a denúncia. Segundo a corporação, o pai possui registro de caçadores, colecionadores e atiradores (CAC).

O homem afirmou que estava na casa do irmão e, ao sentar-se no sofá, a arma disparou. O item estava na cintura dele. O caso está sendo investigado pela 24ª Delegacia de Polícia, em Ceilândia. O porte de arma para quem tem registro vale apenas no trânsito entre a residência registrada e o local de caça ou prática de tiro. A arma foi apreendida.