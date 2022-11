O pedido do deputado Marcelo Calero (PSD) que solicita o afastamento do ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira, foi encaminhado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes à Procuradoria Geral da República (PGR) para análise nesta quarta-feira (16).

Protocolado em 11 de novembro, o pedido do parlamentar alega que a permanência de Nogueira no cargo coloca em risco a integridade dos cidadãos, a ordem constitucional e o estado democrático de direito. No documento, Calero informa que o ministro aponta supostas fraudes nas eleições em benefício do presidente Jair Bolsonaro (PL) e seus aliados.

Moraes pede manifestação da PGR sobre o pedido em até 5 dias. "Abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da República, para manifestação quanto ao requerimento formulado pelo Deputado Federal MARCELO CALERO, no prazo de 5 (cinco) dias," diz o despacho.