Segundo a pesquisa, 94% dos homens dizem nunca ter agredido uma mulher

No Brasil, 50% das pessoas conhecem pessoalmente alguma mulher que sofre ou já sofreu algum tipo de agressão por parte do atual ou do antigo companheiro. Porém, apenas 6% dos homens admitem já terem cometido violência doméstica. É o que aponta uma pesquisa realizada em outubro pelo Ipec (Inteligência em Pesquisa e Consultoria Estratégica), em parceria com o Instituto Patrícia Galvão e o Instituto Beja. As informações são do G1 Nacional.

Segundo os dados da pesquisa, após tomar conhecimento de casos de violência, a maioria dos brasileiros procura as vítimas para conversar e, no geral, oferece conselhos focados na segurança e no bem-estar das mulheres, como para denunciarem as agressões à polícia (53%) e terminarem o relacionamento (48%).

No entanto, uma minoria recomenda que as vítimas tomem atitudes visando a manutenção da relação. Cerca de 8% das pessoas entrevistadas disseram que aconselham as vítimas a procurarem a igreja, sendo as mulheres as que mais dão este conselho; 7% disseram que dizem para as pessoas que foram agredidas, mudarem de comportamento para que o parceiro não fique irritado e 6% dos entrevistados, aconselham a reconsiderarem e fazerem as pazes, sendo os homens os que mais falam isso.