Segundo a Polícia Civil, a criança ficou com diversos hematomas pelo corpo e rosto

Uma mulher de 26 anos foi presa nesta quinta-feira, 17, em Trindade (GO), suspeita de espancar a própria filha, de 8 anos, com uma vara de jabuticabeira. Segundo a Polícia Civil, que investiga o caso, a criança estava com hematomas em diversas partes do corpo, como braços, rosto, coxa esquerda, glúteo e costas.

As agressões aconteceram na quarta-feira, 16, um dia antes da prisão da mãe da vítima. A Polícia Militar informou ao Terra que a corporação foi acionada por uma mulher, que relatou que a criança estava muito machucada.

Os policiais foram até o endereço da residência da vítima e, segundo a corporação, a mãe confessou as agressões e afirmou que fez isso porque a "criança não estava a obedecendo".

Os policiais autuaram a mulher em flagrante pelo crime de tortura, e ela foi encaminhada à delegacia. Segundo a PM, apesar de não ter passagem pela polícia, a mãe da vítima tem histórico de agressividade. Por esse motivo, a criança foi encaminhada ao Conselho Tutelar.

De acordo com a Polícia Civil, a criança relatou que a mãe a agrediu para "corrigi-la e castigá-la" depois de a vítima ter soltado uma “bombinha” e pego R$ 10 do pai, sem seu consentimento, e levado para a escola.

A mãe foi presa e está à disposição da Justiça. O caso é acompanhado pela Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Trindade.

A investigada não teve o nome divulgado. Por isso, o Terra não conseguiu localizar a defesa dela até a última atualização desta reportagem.