Ex-deputada foi condenada a mais de 50 anos de prisão, após ser apontada como mentora intelectual da morte do próprio marido

Três pessoas da família do pastor Anderson do Carmo quer ser indenizada pela ex-deputada federal Flordelis em, pelo menos, R$ 800 mil. Segundo especialistas é comum em casos de morte provocada uma espécie de reparo financeiro pelo crime para ajudar a minimizar a perda.

O processo já está sendo movido no poder judiciário. Cada pessoa solicita um valor diferente, o primeiro de R$ 500 mil, o segundo pede R$ 200 mil e o terceiro quer R$ 100 mil em indenização por danos morais pela morte do pastor. Os parentes dele têm pressa para receber o valor, já que temem que o patrimônio de Flordelis seja ocultado ou dilapidado.

Flordelis foi condenada no último final de semana a mais de 50 anos de reclusão por ter sido, segundo a polícia e o Ministério Público, a mentora do assassinato do pastor, o seu próprio marido. Uma filha dela, Simone dos Santos, também foi condenada há mais de 30 anos de prisão.

O caso ocorreu na garagem da casa da família, em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro.