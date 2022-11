Dupla estava com uma arma em um carro roubado e usando placas falsas; suspeitos tentaram realizar transferências via Pix

Uma quadrilha foi presa após sequestrar uma pessoa em Osasco, na Grande São Paulo, na tarde desta sexta-feira (18). De acordo com informações preliminares, o sequestrado foi vítima de um golpe por aplicativo de relacionamento.

A Polícia Militar afirmou que uma equipe da 3ª Companhia do 14º Batalhão estava em patrulhamento, por volta das 14h50, na Avenida Cruzeiro do Sul, quando abordou um veículo, modelo VW/Fox, na cor prata, com dois homens suspeitos.

A dupla estava com uma arma, em um carro roubado e usando placas falsas. Um dos abordados revelou que eles haviam sequestrado uma pessoa e que ela estava sendo mantida em cárcere, revelando o local do cativeiro.

A PM foi até a rua Penápolis e localizou mais dois suspeitos e a vítima. Ao todo, a equipe apreendeu uma pistola 380, um revólver 38 e três munições. Ainda segundo a PM, os suspeitos tentaram realizar transferências bancárias usando o sistema Pix.

Os quatro detidos foram apresentados no 4° Distrito Policial de Osasco.