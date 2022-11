O investigado — morador de Ceilândia — fez, ao menos 15 vítimas desde 2013. Sem o consentimento das mulheres, ele filmava os atos sexuais

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu, na sexta-feira (18/11), um homem acusado de manter relação sexual com mulheres e divulgar os vídeos dos atos, de forma clandestina, em sites internacionais de pornografia. O investigado, morador de Ceilândia, fez, ao menos 15 vítimas desde 2013.

As investigações foram conduzidas pela Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC) e revelaram que o autor tinha por costume atrair mulheres moradoras do DF e garotas de programa por meio de diálogos nas redes sociais. Depois disso, o homem marcava um encontro e mantinha relação sexual com as vítimas. O sexo era gravado de forma escondida e divulgado posteriormente em sites. Entre eles, o xvideos.com, com sede na República Tcheca.

Os policiais da DRCC cumpriram mandado de busca e apreensão na residência do autor e apreenderam diversos equipamentos de sadomasoquismo, camisinhas e comprimidos. Caso seja condenado, o autor pode pegar de 1 a 5 anos de prisão.