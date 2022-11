O vídeo da reprodução do penteado tem mais de 3,6 milhões de visualizações no Tik Tok

O espírito da Copa do Mundo de 2022 já está contagiando os torcedores! E tem brasileiro entrando “de cabeça” no clima do mundial. Na capital carioca, um barbeiro levou a coisa a sério e viralizou na internet ao pintar o cabelo de um cliente com as cores e formato da bandeira do Brasil.

Rodrigo, que trabalha há seis anos como barbeiro, costuma utilizar o Instagram para divulgar seus trabalhos. No último domingo (20). o morador de Resende (RJ) decidiu dar "repaginada" no cabelo do cliente e surpreendeu a todos. Em entrevista ao GE, Rodrigo disse que o rapaz não sabia qual seria o resultado final, mas confiou no talento do barbeiro.

“Ele não sabia como ia ficar, eu não falei. Só ficou aguardando o resultado”, afirmou Rodrigo. “Tô recebendo muitas mensagens no direct, muita gente falando que quer fazer. É muito gratificante”, completou.

No vídeo, o barbeiro aparece, primeiramente, usando uma folha de papel como molde para pintar as formas da bandeira. Em seguida, aplica as cores e mostra aos poucos o resultado do novo visual do cliente. “No ritmo da Copa”, escreveu ele na legenda da publicação. Assista ao vídeo: