A ação mira supostos líderes e patrocinadores das manifestações que ocorrem na rodovia BR-163, em Novo Progresso

Supostos líderes e patrocinadores das manifestações pós-eleições 2022, no Pará, são alvos de uma operação conjunta da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal, chamada de "163 Livre". Na manhã desta quarta-feira, 10 mandados de prisão temporária (seis foram cumpridos até as 11h) e 11 de busca e apreensão foram executados contra os envolvidos no bloqueio da BR-163, em Novo Progresso, sudoeste do estado. Esse foi um dos atos em que ocorreu confronto entre agentes de segurança e os manifestantes. Um policial ficou ferido e uma criança chegou a passar mal. Um homem que estava no ato também se feriu.

"As medidas judiciais determinadas contra os investigados têm como pressuposto a provável existência de associação criminosa voltada para a prática de diversos delitos, dentre eles: constrangimento ilegal; dano qualificado; atentado contra a liberdade de trabalho; desobediência e desacato, além dos mencionados inicialmente", diz nota da Polícia Federal.

O confronto ocorreu no dia 7 de novembro, quando a PRF tentou desobstruir a rodovia BR-163, no quilômetro 312. A PRF informou, por nota, que manifestantes reagiram com paus, pedras e rojões contra a equipe de choque dos agentes. Viaturas foram danificadas e os policiais usaram bombas de efeito moral, gás lacrimogêneo e munição de borracha. Ainda segundo a PRF do Pará, um disparo de arma de fogo foi feito contra uma viatura.

Os manifestantes afirmaram que, inicialmente, tentaram dialogar com os policiais, de forma pacífica — e a PRF confirmou que esse diálogo, de fato, estava ocorrendo. Pessoas que estavam na manifestação também negaram que tivessem atacado os policiais, mas sim que haviam revidado à ação dos agentes. O local não está mais obstruído.