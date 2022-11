Vítima chegava em casa de carro quando foi abordada por dois homens que estavam em duas motos. Eles dispararam pelo menos oito tiros na vítima

Uma mulher de 29 anos foi assassinada a tiros quando chegava em casa, na madrugada desta quinta-feira (24), no bairro Cajuru, em Curitiba, no Paraná. Os quatro filhos da vítima viram o crime. Eles não se feriram. As informações são do G1 Paraná.

A Polícia Militar (PM) afirmou que a mulher estava dirigindo quando foi abordada por dois homens que estavam em duas motos. Eles atiraram menos oito vezes contra a vítima, que não resistiu aos ferimentos.

O crime será investigado pela Polícia Civil.