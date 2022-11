Aeronave teve o motor danificado momentos antes da decolagem, e turbina se desintegrou; ao menos nove voos foram cancelados

Um avião da Gol teve o motor danificado momentos antes da decolagem e fechou a pista do Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, por 1 hora e 45 minutos na manhã deste sábado (26). O incidente manteve as pistas fechadas das 9h49 até as 11h28, de acordo com a Infraero (estatal que administra aeroportos) — leia abaixo a nota na íntegra.

Ao dar potência ao motor no momento da partida, a turbina da aeronave se desintegrou e espalhou peças e materiais na pista. A aeronave tinha o Aeroporto Santos Dumont, no Rio, como destino. O episódio deixou detritos, pedaços de metal e óleo espalhados pelas pistas, afetando a movimentação das aeronaves. Os bombeiros foram acionados, e uma limpeza minuciosa foi necessária para garantir a retomada das operações.

Imediatamente, todos os pousos e decolagens foram suspensos, e uma longa fila de aeronaves se formou na pista e no céu.

Conforme indicou um levantamento da Infraero, pelo menos nove voos da Gol, Latam e Azul, com destino a São Paulo, foram cancelados até as 11h. Para outros quatro voos, a indicação era que as pessoas procurassem as companhias aéreas.

A paralisação durou até cerca de 11h30, quando funcionários da Infraero conseguiram desobstruir o asfalto com jatos de água.

A reportagem tentou entrar em contato com o Aeroporto de Congonhas, mas não obteve resposta. Por telefone, a assessoria da Gol afirmou que não tinha conhecimento sobre o caso e informou que ainda vai se posicionar.

Em nota, a Latam informou que já voltou a operar voos com origem ou destino em Congonhas após a reabertura das operações no aeroporto.

Leia a nota da Infraero na íntegra:

"As operações no Aeroporto de Congonhas ficaram suspensas entre 9h49 e 11h28 neste sábado, 26/11, devido a detritos deixados na pista por uma aeronave da empresa aérea Gol. Ao dar potência no motor no momento da decolagem com destino ao Aeroporto Santos Dumont, a turbina se desintegrou gerando grande quantidade de material na pista.

Os bombeiros foram acionados e uma limpeza minuciosa foi necessária para garantir a retomada das operações.

A suspensão causou impactos na operação que estão sendo contabilizados."