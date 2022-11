A medida tem o objetivo de reduzir a produção de lixo eletrônico e oferecer mais comodidade aos usuários.

O projeto de lei apresentado pela senadora Eliziane Gama, do Cidadania do Maranhão, estipula a padronização dos carregadores de celular e demais dispositivos eletrônicos, como: notebooks, tablets e fones de ouvido sem fio. A senadora afirma que outros países têm se mobilizado quanto à sustentabilidade ecológica desses equipamentos.

O parlamento europeu aprovou o projeto de padronização de carregadores universais, no padrão USB tipo C, os Estados Unidos também estudam adotar uma medida semelhante. No Brasil, a Agência Nacional de Telecomunicações, ANATEL, realizou uma consulta pública para definir referências técnicas para a padronização dos dispositivos, também no padrão USB tipo C.

Segundo Eliziane a medida reduzirá a produção de lixo eletrônico, além de gerar mais comodidade e conforto aos usuários. A padronização dos carregadores de celulares, e também na verdade todos os dispositivos eletrônicos de comunicação, ela é muito necessária não só para redução dos custos do consumidor mas também acaba mitigando o lixo eletrônico que é hoje um problema enorme né e que deve ser enfrentado com muita eficiência.

De acordo com a parlamentar, a atribuição ficará sob responsabilidade da ANATEL, que só poderá homologar aparelhos equipados com o padrão universal de carregamento. A proposta está em análise pelo Senado Federal. Sob a supervisão de Maurício de Santi, da Rádio Senado, Gabriela Pereira.