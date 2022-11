Na competição, consegue o primeiro lugar aquele que cantar por um maior período de tempo

Na manhã do último domingo (27), Catalão foi palco de mais uma edição do Torneio de Pássaros no município: Campeonato Goiano e Copa do Brasil. O evento foi realizado no Ginásio Internacional Dimas Gomes Pires, pela Sociedade Ornitológica de Catalão (SORCA), com o apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.

Criadores de diversas cidades da região participaram do torneio, que reuniu um total de 300 aves entre Bicudos e Curiós. Além de Catalão, o evento contou com representantes de Alta Floresta (MT), Rio Verde, Itumbiara, Caldas Novas, Morrinhos, Goiânia, Inhumas, Anápolis, Ipameri, Patos de Minas, Lagoa Formosa, Uberaba, Uberlândia, Araguari e mais algumas cidades circunvizinhas.

Na competição de “Canto de Pássaros”, consegue o primeiro lugar aquele que cantar por um maior período de tempo. As aves são colocadas em uma roda e os juízes avaliam os cantos. Todo o torneio é certificado pelos órgãos ambientais e de regulamentação responsáveis. Os 20 primeiros colocados receberam troféus em 4 categorias: Fibra de Bicudo, Fibra de Curió, Fibra de Curió Pardo e Fibra de Coleiro. Veja a classificação por meio do site https://passaros.org/torneios/campeonato-goiano-15a-etapa-copa-brasil/fibra-de-bicudo/resultado/12661 .

O secretário de Esportes e Lazer, Giovani Cortopassi, falou da satisfação em apoiar um torneio tão tradicional e da sua importância para a economia local: “É uma imensa satisfação apoiar a SORCA aqui de Catalão e receber um campeonato tão belo e dessa grandeza – Campeonato Goiano de Pássaros. É uma modalidade belíssima, onde nos sentimos em contato com a natureza, através do canto de Curiós e Bicudos. O torneio ainda contribui para fomentar o comércio local, movimentando a rede hoteleira, bares e restaurante”, finalizou o secretário.