Acidente é investigado pela Polícia Civil e teria ocorrido logo após a transmissão do jogo da Seleção Brasileira em uma comunidade da zona oeste da capital fluminense

A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga um acidente com fogos de artifícios que matou uma criança de 9 anos e deixou um adolescente de 14 anos ferido na favela Vila Kennedy, em Bangu, zona oeste da capital fluminense. O caso ocorreu após o jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, na última quinta-feira, 24.

Segundo moradores da região, a criança e o adolescente brincavam próximos a um palco que foi montado para transmissão do jogo. Após a explosão, ambos foram levados para o Hospital Souza Aguiar, na região central do Rio de Janeiro. Davi Nascimento, 9, teve graves queimaduras e não resistiu aos ferimentos.

O outro jovem continua internado na unidade de saúde. Acidentes com fogos de artifícios são comuns na capital fluminense. Atualmente, na Câmara Municipal do Rio tramita um projeto de emenda à lei orgânica do município que visa proibir fogos de artifício na cidade.

Em uma primeira discussão, o projeto já foi aprovado, mas ainda faltam outras discussões e aprovações para que ele se torne lei.