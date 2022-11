No Sudeste, um canal de umidade pode favorecer grandes acumulados de chuva no início da semana, maiores do que 50 mm. Em áreas do sudeste de São Paulo, sul e nordeste de Minas Gerais e do Espírito Santo os acumulados poderão ultrapassar os 80 mm. Já no oeste de São Paulo e centro-oeste de Minas Gerais, os acumulados poderão ficar entre 30 e 70 mm.Assim como nas regiões Centro-Oeste e Sudeste, as áreas de instabilidade associadas ao canal de umidade poderão ocasionar grandes acumulados de chuva no leste e sul da Região Sul, com volumes que podem ultrapassar os 80 mm no sudoeste do Rio Grande do Sul, e leste do Paraná e Santa Catarina. Nas demais áreas, há previsão de volumes de chuva entre 20 e 50 mm.