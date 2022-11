Uma denúncia anônima ao número 190 levou uma guarnição da Polícia Militar, no começo da madrugada desta quarta-feira, 30, até a casa de uma mãe que estava com o filho acorrentado há dois dias na sala de sua casa. O caso aconteceu na rua João Coelho da Mota, no bairro da Saudade, em Castanhal, nordeste do estado.

De acordo com o tenente Maciel, do 5º Batalhão de Policiamento Militar, a mãe informou que tinha acorrentado pela perna esquerda, o filho, de 21 anos, na sala de casa para que ele não saísse para consumir drogas e fosse morto por traficantes, que já o teriam ameaçado de morte. “Quando chegamos lá nos deparamos com esse fato inusitado. Foi o desespero de uma mãe que a levou a um ato tão extremo assim. Ela nos contou que tinha medo que ele saísse para se drogar e que estava sendo ameado de morte por traficantes da área. O rapaz já estava ali acorrentado desde domingo”, contou o policial.

Mãe e filho foram conduzidos para a delegacia de Polícia Civil do centro de Castanhal. “O delegado do plantão autuou a mãe pelo crime de cárcere privado e ela irá responder em liberdade”, explicou o Tenente Maciel.