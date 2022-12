O pastor e a sua esposa, que também trabalhavam em uma igreja, foram capturados em uma de suas casas no dia 21 de novembro

Um casal de pastores foi preso, suspeito de comprar carros de luxo em nome de uma idosa, de 79 anos, que não teve a identidade revelada, em Boa Vista, na capital de Roraima. Os dois cometeram os crimes de "apropriação de bens ou valores e estelionato” contra a vítima. A prisão teria ocorrido em detrimento aos mandados da Operação “Os Filhos de Eli”. As informações são do UOL.

De acordo com a Polícia Civil de Roraima, o casal estava foragido desde o dia 4 de novembro, quando fugiram ao saberem que tornaram-se alvo de prisão temporária. O pastor e a sua esposa, que também trabalhavam em uma igreja, foram capturados em uma de suas casas no dia 21 do mês passado.

O automóvel usado pelos dois na fuga era uma Hilux, um dos bens no esquema de estelionato usado no nome da idosa. O veículo é avaliado em R$ 200 mil.