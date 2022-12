De acordo com a MRS Logística, o acidente aconteceu durante a madrugada deste sábado, 3, e não deixou feridos

Um acidente envolvendo um trem de carga da MRS Logística afetou as linhas 11 e 12 da CPTM, em São Paulo, na manhã deste sábado, 3. De acordo com a empresa, 10 vagões carregados com bobinas de aço e outros quatro carregados com areia descarrilaram, cobrindo as quatro vias do trecho.

A MRS ainda não sabe dizer as possíveis causas do acidente e afirma que não há feridos. O acidente, entretanto, impactou milhares de usuários. Segundo a CPTM, as trens da Linha 11 Coral não estão circulando entre as estações Corinthians-Itaquera e Tatuapé, enquanto os trens da Linha 12 Safira não estão operando entre as estações Engenheiro Goulart e Tatuapé.

Além disso, o serviço que leva usuários até o Aeroporto de Cumbica, o Expresso Guarulhos, também foi paralisado. “Os trechos interrompidos serão atendidos por ônibus da operação PAESE”, avisou a companhia. Através das redes sociais, paulistas relataram dificuldades para se locomover pela cidade.