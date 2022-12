A Polícia Civil de Uberaba, de Minas Gerais, prendeu nesta quinta-feira, 1º, um homem, de 45 anos, por suspeita de vender linguiça com carnes de animais exóticos. O suspeito foi detido no bairro Jardim Maracanã. Além disso, a polícia também apreendeu dezenas de quilos carnes impróprias para consumo e suspeitas de serem de gado furtado e roubado.

De acordo com a Delegacia Especializada na Repressão de Crimes Rurais de Uberaba, as investigações iniciaram há cerca de dois meses depois de relatos de que o suspeito vendia, no açougue, carnes de animais. Além de serem preços menores em comparação aos valores do mercado, não seguiam as regras da vigilância sanitária.