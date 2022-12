Chuvas na região podem ter contribuído para a ocorrência do acidente; ninguém ficou ferido

A estrutura de uma ponte que estava sendo construída sobre o rio Pucuruí, na cidade de Novo Repartimento, no sudeste paraense, desabou no domingo (4). De acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), as chuvas que vêm ocorrendo nos últimos dias na região podem ter causado danos à construção. As informações são do portal Confirma Notícia.

Ainda segundo a publicação, as vigas que desabaram foram levadas pelo rio e acabaram atingindo uma ponte de madeira próxima da nova que vinha sendo construída. Por conta da força da água, os escombros prejudicaram a estrutura da ponte antiga, que precisou ser interditada. Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, moradores também flagraram um motorista de caminhão tentando atravessar a ponte, mesmo com as estruturas abaladas.

Trecho foi interditado e motoristas precisam usar rota alternativa

Apesar do susto, ninguém se feriu. Agora, com o principal trecho utilizado pelos condutores na rodovia BR-230 interditado, até que obras de reparação sejam concluídas, a orientação é usar rotas alternativas.

Em nota, o Dnit informou que equipes já estão no local realizando a recuperação da travessia de madeira, que está interditada para garantir a segurança dos trabalhadores e dos usuários da rodovia. A expectativa do DNIT é liberar o tráfego o quanto antes.