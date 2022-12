Chefe de fiscalização da Receita Federal, Wagner Bittencourt explicou como o homem operava o esquema de lavagem de dinheiro.“São vários autos e processos criminais abertos contra ele. Sempre que avançamos nas investigações, esse suspeito sai de cena e coloca um familiar no lugar. Desse jeito, o esquema cresceu e se tornou um negócio de família”, disse.

As investigações apontaram que o grupo ostentava um alto padrão de vida, com carros de luxo e casas em condomínios de bairros nobres da região metropolitana de BH.

No meio disso, a esposa do líder do bando e outros familiares também recebiam o auxílio emergencial do governo federal. Além dos três presos, 15 pessoas são investigadas por participação na quadrilha.