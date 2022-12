Homem, que responderá por homicídio culposo, encontrou filho de 1 ano morto no assoalho do veículo

Um pai responderá na Justiça por homicídio culposo (quando não há intenção de matar) por ter deixado o filho de um ano trancado dentro do carro, o que levou o bebê à morte. O caso aconteceu na noite quarta-feira (7), em São José do Rio Preto (SP). As informações são do G1 Ribeirão Preto.

O pai disse à polícia que o filho dormiu dentro do carro e lá ficou enquanto ele trabalhava. No boletim de ocorrência há a informação de que o homem encontrou o menino morto no assoalho do carro.

O homem contou que, após o filho adormecer no carro, ele acabou esquecendo de levá-lo para a escola e seguiu para o trabalho. Estacionou o veículo em frente à empresa para a qual presta serviço e, ao sair do expediente e retornar para o carro, se deparou com o corpo do filho.

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda chegou a ser chamada, mas, ao chegar no local constatou que o menino estava morto há pelo menos três horas. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) e o caso registrado como homicídio culposo na Central de Flagrantes.