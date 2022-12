Ao todo, o criminoso já soma 223 anos e 5 meses de reclusão decretados e distribuídos por dezenas de processos

O Tribunal de Justiça de Goiás condenou ontem (07/12) o médium João de Deus a mais 109 anos e 11 meses de prisão, além do pagamento de indenizações por danos morais, calculados em até R$ 100 mil e distribuídos pelas vítimas de três processos. A defesa afirmou que irá recorrer da sentença. Com informações do portal UOL.

A decisão foi tomada pelo juiz Marcos Boetchat Lopes Filho, da comarca de Abadiânia. No entanto, João de Deus permanecerá em prisão domiciliar, em virtude dos seus atuais problemas de saúde.

Quantas e quais são as condenações de João de Deus?

Até agora, João de Deus recebeu as seguintes condenações e penas:

51 anos e 9 meses de reclusão por crimes sexuais cometidos contra cinco vítimas entre 2010 e 2016

16 anos e 10 meses por crimes sexuais contra três vítimas, cometidos entre 2011 e 2013

41 anos e 4 meses de reclusão por crimes sexuais contra cinco vítimas, cometidos entre 2010 e 2015

4 anos de prisão por violação sexual mediante fraude

4 anos em regime semiaberto por posse ilegal de arma de fogo

19 anos de regime fechado por crimes sexuais cometidos contra quatro mulheres

40 anos de regime fechado por crimes sexuais cometidos contra outras cinco mulheres

2 anos e 6 meses de reclusão em regime aberto por violação sexual mediante fraude

44 anos de prisão por estrupro de quatro vulneráveis

Ao todo, somam-se 223 anos e 5 meses de reclusão impostas a João de Deus.

O que diz a defesa de João de Deus?

"A defesa irá recorrer das sentenças perante o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, uma vez que desconsideraram aspecto relevantes dos argumentos apresentados pela defesa, em especial a inobservância do prazo decadencial de seis meses para a representação da vítima", afirmou Anderson Van Gualberto, advogado de defesa.