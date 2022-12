Uma criança de 9 anos foi arrastada durante a chuva que atingiu a avenida Cristiano Machado, em BH. Apesar do susto, ela foi resgatada e passa bem. “Achei que iríamos morrer, foi desesperador”, disse a tia do menino, que estava com ele no carro quando o nível da água subiu. pic.twitter.com/3ARvwCADMt — O Tempo (@otempo) December 8, 2022

