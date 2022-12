De acordo com as investigações, dois meninos, de 7 e 9 anos, uma menina, de 11, e um homem, de 39, foram mortos durante a madrugada, pelo vizinho do andar de cima. Na época, o homem, de 25 anos, foi preso em flagrante, com ferimentos nas mãos causados por arma branca.

À polícia, ele confessou o crime e disse ter agido porque acreditava ter sido demitido do trabalho por causa do primo – que era padrasto das crianças – e também porque estava incomodado com o barulho que os meninos faziam.