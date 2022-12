A Polícia Federal (PF) apreendeu, neste fim de semana, 735 quilos de cocaína que seria inserida em cascos de navios em portos do Espírito Santo. Um casal foi preso. De acordo com a corporação, um homem, de 54 anos, e a esposa, de 34 anos, eram investigados por terem alugado um imóvel na cidade de Serra para estocar a droga.

Na sequência, segundo a polícia, a cocaína seguiria para cascos de navios. “Os cargueiros escolhidos, que aportariam no Espírito Santo, seguiriam com destino à Europa, em rotas que não atracariam em outros portos do Brasil”, disse a PF em nota.

A corporação informou que acompanhou o deslocamento dos traficantes para Vitória e passaram a verificar a situação até a chegada ao Rio de Janeiro. Na sexta-feira, 9, a polícia identificou o casal e o local onde se estabeleceram. No início da manhã, a polícia agiu e encontrou 23 pacotes com aproximadamente 35 quilos de cocaína cada um, um total de 785 quilos.

O casal foi preso em flagrante. A polícia segue com as investigações para identificar outros envolvidos no crime.