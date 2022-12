Agressor foi identificado como Leonardo Viana, e caso está sendo investigado pela delegacia de Botafogo

Um garço e uma mulher foram agredidos em um restaurante no bairro da Urca, na zona sul do Rio de Janeiro, por causa de uma discussão provocada por uma diferença R$ 2 no preço de um bolinho de aipim com carne seca.

O caso ocorreu na semana passada, mas recebeu notoriedade nas últimas horas após ter um vídeo do momento da agressão viralizado na internet. Segundo investigações, o cliente ficou irritado quando a conta foi entregue com o valor R$ 2 mais caro.

Para evitar maiores problemas, o garçom procurou o gerente e disse que pagaria a diferença do próprio bolso. O vídeo mostra toda a briga e como a situação evoluiu rapidamente para agressões, além de outros clientes que se aproximaram, questionando o agressor por sua atitude após agredir uma mulher.

De acordo com funcionários do estabelecimento, o agressor é conhecido no bairro e teria sido identificado como Leonardo Viana. Um inquérito foi aberto na delegacia de Botafogo para apurar o caso, que está sendo apontado como injúria em vias de fato.

O garçom agredido disse pretender processar o agressor. Veja o vídeo.