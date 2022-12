Ele foi preso na manhã desta terça-feira (13/12) por uma equipe da Polícia Civil da Delegacia de Vitória do Xingu

Um homem foi preso na manhã desta terça-feira (13) acusado de agredir e quebrar o braço da própria mãe em Vitória do Xingu, no sudoeste do Pará. Ele foi preso em flagrante por uma equipe da Polícia Civil da Delegacia do município.

De acordo com a PC, a vítima, uma senhora de 69 anos, compareceu à unidade policial para registrar ocorrência de lesão corporal praticada pelo filho. As agressões físicas ocorreram na noite de ontem, segunda-feira (12/12).

Segundo informações do Native News Carajás, durante o atendimento, os policiais civis constataram as aparentes lesões no braço da mulher, que foi encaminhada para atendimento médico. Durante a realização dos exames, foi constatada uma fratura no braço direito da vítima.

Após a denúncia, as equipes iniciaram diligências e obtiveram êxito ao localizar o responsável pelas agressões. Ele foi autuado em flagrante e conduzido à unidade policial para os procedimentos cabíveis.