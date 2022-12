Mulher tinha 13 anotações criminais por furtos, estelionato e injúria

Uma mulher de 24 anos foi presa em flagrante nesta terça-feira (13) suspeita de estelionato e furto qualificado. Segundo informações da Polícia Civil, Raquel de Melo Pereira seduzia homens, descobria a senha dos aplicativos bancários deles e realizava transações via Pix, saques e também usava o cartão de crédito das vítimas utilizando uma máquina de crédito que levava com ela. As informações são do G1 Rio de Janeiro.

O caso aconteceu em Campo Grande, no Rio de Janeiro e segundo o delegado responsável pela investigação, Vilson de Almeida Silva, a jovem é suspeita de outros casos de furto e até injúria. De acordo com o delegado, Raquel também dopava as vítimas para facilitar a prática do crime. A moça ainda realizou negócios com os cartões de crédito da vítima, utilizando uma máquina que ela mesma havia levado consigo, aproveitando o método de aproximação, lhe favorecendo financeiramente por negócios fraudulentos.

A mulher já vinha sendo investigada pela Polícia Civil por práticas semelhantes. Raquel já tinha 13 anotações criminais por furtos, estelionato e injúria. Os investigadores afirmam que ela explora a beleza para conquistar a confiança de homens e acessar seus recursos e causar prejuízos.