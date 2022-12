Vítima foi atingida por tiro no tórax e não resistiu

Conforme a polícia, na rodoviária de Campo Grande, a vítima embarcou no ônibus da Viação Cruzeiro do Sul, que faz trajeto até Ponta Porã. O motorista parou na Rua Carajás, Jardim Leblon, para embarcar outros passageiros e estava etiquetando as malas quando aconteceu o crime.

Paulo chegou em um carro preto, que ficou estacionado próximo ao ônibus. Ele entrou no coletivo com a arma em punho, mas como muitos policiais fazem o trajeto, os outros passageiros não estranharam.

O atirador seguiu até o banheiro e quando retornou, disparou três vezes contra Alfredo Araújo Garcia, de 28 anos. Nas duas primeiras, a arma de calibre 9 milímetros falhou e na terceira, atingiu o tórax da vítima, que morreu no local, antes mesmo da chegada do Corpo de Bombeiros e Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Alfredo é natural de Ponta Porã, onde desembarcaria, e não tem ficha criminal.

O motorista do carro preto, que havia deixado Paulo Oliveira de Andrade, de 33 anos no local, fugiu ao ver ele sendo perseguido ao sair do coletivo. Paulo acabou detido por dois policiais, um civil e um militar, que estavam no ônibus. Segundo informações do site Campo Grande News, Paulo, alegou que matou Alfredo, dentro do ônibus, para vingar a morte da irmã.

Apesar de alegar que Alfredo teria matado sua irmã, a Polícia Militar checou os dados de Paulo, mais conhecido como "Paulinho Fanático". No registro policial, não consta que ele possui irmã de sangue. O suspeito estava foragido do sistema prisional e possui passagens por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, homicídio simples, homicídio na forma tentada e ameaça.