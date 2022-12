A Câmara dos Deputados concluiu na noite desta quarta-feira (14) a votação de um projeto de lei que define normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação e mobilização das polícias militares e corpos de bombeiros militares. O PL 4363/01 será encaminhado ao Senado.

De acordo com a Câmara, as corporações, subordinadas aos governadores, terão os detalhes de sua organização fixados em lei de iniciativa desses governantes, observadas as normas gerais do projeto e os fundamentos de organização das Forças Armadas.

Caberá ao Executivo federal definir por decreto termos usados no projeto, tais como:

- segurança pública;

- ordem pública;

- preservação da ordem pública;

- poder de polícia;

- polícia ostensiva;

- polícia de preservação da ordem pública;

- Defesa Civil;

- segurança contra incêndio;

- prevenção e combate a incêndio, pânico e emergência;

- busca, salvamento e resgate; e

- polícia judiciária militar.

Policial armado

"O plenário aprovou a emenda do deputado Nicoletti (União-RR), mudando definições sobre competências de policiamento de trânsito para garantir o trabalho dos agentes de trânsito concursados e também permitir ao policial ir armado a eventos políticos partidários fora do horário de serviço, mas sem farda", informou a Câmara.