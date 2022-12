Um idoso de 63 anos foi achado morto dentro de casa, nu e com os punhos amarrados, no bairro do Fosfato, em Abreu e Lima, no Grande Recife. Na geladeira da casa, a mensagem "tarado morre cedo 121" estava escrita. O cadáver, em avançado estado de decomposição, foi encontrado na terça-feira (13). A confirmação do caso aconteceu nesta quarta-feira (14).

A vítima foi identificada como Francisco Luiz Caetano. Segundo testemunhas, ele seria suspeito de estuprar meninas menores de idade. O g1 teve acesso a parte do registro do caso feito por policiais militares. O documento afirma que havia vestígios de sangue pela casa. Além disso, segundo os PMs, havia indícios de que alguém tentou limpar o sangue antes da chegada dos policiais. Os agentes afirmam, ainda, que o número 121 escrito na geladeira se refere ao artigo do Código Penal referente a homicídio. O registro também fala que uma vizinha ligou para o filho do idoso e disse ter visto sangue no terraço. Foi assim que o caso foi descoberto. O filho da vítima disse aos policiais que, antes do crime, foi informado que uma mulher foi à casa do homem e saiu dizendo ter ido buscar um celular que ele tinha prometido a ela. O celular da vítima e a caixa do aparelho não foram encontrados na casa. O corpo do idoso foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML), para passar por perícias. Por meio de nota, a Polícia Civil disse que uma equipe da Força-Tarefa de Homicídios da Região Metropolitana Norte registrou o caso de homicídio de um homem de 63 anos. A vítima foi encontrada com perfurações de arma de fogo dentro da residência, segundo a corporação. Ainda de acordo com a polícia, duas jovens teriam sido vistas correndo do local.