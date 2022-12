Uma jovem de Niterói, Rio de Janeiro, fez um mutirão nas redes sociais após encontrar quase R$ 800 na rua, na última quarta-feira (14). Com a repercussão do caso, a produtora de conteúdo Thayná Freire conseguiu localizar e devolver a quantia aos donos. Com informações da CBN.

Thayná estava andando pelo centro da cidade, em direção ao shopping, quando encontrou um pacote. Dentro estava o dinheiro, um cartão de débito, anotações e alguns comprovantes. A única informação que ligava ao dono dos documentos era o cartão, que tinha o nome de Maria do Carmo.

A produtora de conteúdo iniciou um mutirão na internet para encontrar os donos do dinheiro. Ela tirou fotos dos itens e postou no Twitter. A publicação já soma mais de 63 mil curtidas.

Até o banco do cartão encontrado entrou em contato com Thayná para tentar ajudar. No entanto, devido à proteção de dados, a instituição não pôde passar o contato da proprietária, mas enviou uma mensagem à Maria do Carmo. Inicialmente, a senhora desconfiou da história, mas depois fez contato com a jovem e viu que era verdade.

Na quinta-feira, Maria do Carmo foi até a casa de Thayná acompanhada do esposo, Gilberto. Ela descobriu que Maria é uma vizinha do bairro. Após a devolução, Thayná fez amizade com a dona Maria do Carmo. Como recompensa por ter devolvido o dinheiro, ela ganhou até um presente.

Maria do Carmo tem 73 anos e suspeita que o dinheiro tenha caído do bolso do marido quando ele desceu num ponto de ônibus.